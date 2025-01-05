البابا تواضروس يستقبل وزيري الري والمالية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،صلاة قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنطلق في تمام السادسة مساءً، غدا ٦ يناير، وسط حضور مهيب من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي وبحضور كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما يحضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي،وممثلو الطوائف المسيحية، ومن المقرر حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتهنئة الشعب بالعام الجديد وعيد الميلاد الجديد، وسط أجواء من الفرحة فتعلو زغاريد النساء على كل صوت،وتزداد وجوه الحاضرين نضرةً وبهاءٍ، وسط هتافات التحية لصانع البهجة والفرح، الذى جاء مهنئًا وسط أبناء وطنه