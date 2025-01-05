باحث في الشؤون الروسية: الطائرات المسيرة ليست فعالة في الشتاء

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، أن الطائرات المسيرة أصبحت أقل فعالية في المعارك خلال فصل الشتاء بسبب تأثير البرودة على البطاريات الكهربائية، ما يجعلها هدفًا سهلًا للمضادات الجوية، موضحًا أن الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها حاليًا من قبل الجانبين الروسي والأوكراني لا تحمل صواريخ ولا تُسبب أضرارًا كبيرة إلا إذا استهدفت مخازن الوقود والذخيرة.

وأضاف الأفندي خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا وأوكرانيا يستخدمان الطائرات المسيرة بشكل أساسي لاستنزاف أنظمة الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن روسيا تطلق المسيرات بشكل يومي بهدف استنزاف الدفاع الجوي الأوكراني المحدود.

وأشار إلى أن إطلاق دفعات كبيرة من الطائرات المسيرة يمكن أن تشوش على أنظمة الدفاع الجوي، مما يشكل حرب استنزاف للقدرات الدفاعية الجويّة في أوكرانيا، حيث تقدر تكلفة صاروخ الدفاع الجوي بـ5 مليون دولار بينما تكلفة الطائرة المسيرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار.

وأوضح الأفندي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى استنزاف القدرات الدفاعية الغربية والأوروبية، بالإضافة إلى القوات الأوكرانية في الحرب المستمرة.