وزير الشباب والرياضة: الإعلام شريك أساسي في مواجهة الشائعات والتحديات الرقمية| شاهد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية المؤتمر الذي تعقده نقابة الإعلاميين اليوم لمكافحة الشائعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر شريكًا استراتيجيًا للإعلاميين ونقابتهم في التعامل مع التغيرات السريعة التي تشهدها مختلف المجالات، وذلك من خلال الالتزام بالأدوات والمعايير المحلية والدولية.

وأوضح صبحي أن الوزارة تعتمد على التنسيق المستمر مع الإعلاميين في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الإعلام بحاجة إلى المعلومات الدقيقة لتقديمها للجمهور بوضوح، حيث إن غيابها يفتح المجال أمام انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأضاف وزير الشباب أن الرياضات الجماعية تتمتع بجماهيرية واسعة، مما يجعل دقة المعلومات المنشورة حولها أمرًا ضروريًا، إذ قد يؤدي تداول الأخبار غير الصحيحة إلى توجيه الرأي العام في مسارات غير دقيقة. كما شدد على مسؤولية المؤسسات في تقديم المعلومات الصحيحة، وضرورة التعاون مع الجهات الإعلامية لضمان نشر الحقائق دون تحريف.

وأشار صبحي إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس تُدار من خلال الشائعات وتستغلها بعض الجهات الخارجية، مما يستدعي تكثيف الجهود لتوعية الشباب بمخاطرها وتعزيز قدرتهم على مواجهتها، في إطار جهود الوزارة لمواكبة تحديات العصر الرقمي ودعم رؤية الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، والذي شهد الإعلان عن إطلاق مركز مكافحة الشائعات، إلى جانب الكشف عن استراتيجية النقابة للحد من فوضى مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز دور الإعلام في التصدي للمعلومات المغلوطة.