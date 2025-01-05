جروس يرفض إراحة لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة كأس مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مواصلة التدريبات، غداً الاثنين، على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد التعادل مع المصري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة .