محمد الكرداني مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الكابتن عمرو مصيلحي، قراراته بشأن تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للرجال.

وجرى تكليف الكابتن محمد الكرداني بمنصب المدير الفني للمنتخب، على أن يعاونه كل من محمد سليم، رامي جنيدي، أحمد الجارحي في الجهاز المساعد لمنتخب.

كما تم تعيين سامح صلاح وميدو ربيع كإداريين لمنتخب، وإسلام جمعة كأخصائي علاج طبيعي، ومحمد جمال كمخطط أحمال، وتكليف عبد الرحمن الجلاد وياسر عبد الله بمهمة تحليل الأداء، بالإضافة إلى علي موسى للإشراف على عمليات الاستشفاء.

يأتي هذا التشكيل في إطار استعداد المنتخب الوطني لخوض المنافسات القادمة وتحقيق نتائج مميزة تليق بتاريخ كرة السلة المصرية.