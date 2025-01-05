بدراوي: قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد مريب وباطل

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد السابق، إنه سبق وحذر من كل ما يحدث من جانب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب ومخالفته الدائمة اللائحة وانفراده بقرارات غير لائحية.

واضاف بدراوي، في تصريح خاص ل"البوابة" أن قرار فصل الدكتور السيد البدوي مخالف للائحة وباطل من الأساس وسيتم مواجهته بكل صرامة، داعيًا حكماء الوفد للتدخل والحفاظ على تاريخ بيت الأمة.

واشار الى ان الدكتور السيد البدوي تاريخ طويل من الدقاع عن بيت الامة وهو حريص كل الحرص على قوة بيت الامة وبالتالي فالقرار مريب ويستهدف تفريغ الوفد من قياداته ورموزه.