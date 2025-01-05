عيد الميلاد.. البابا تواضروس الثاني يؤدى صلاة القداس وسط حضور الأساقفة والكهنة

مع دقات أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنطلق في تمام السادسة مساءً، غدا ٦ يناير، تبدأ احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،صلاة قداس العيد وسط حضور مهيب من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي وبحضور كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

ويحضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي،وممثلو الطوائف المسيحية، ومن المقرر حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتهنئة الشعب بالعام الجديد و عيد الميلاد الجديد، وسط أجواء من الفرحة فتعلو زغاريد النساء على كل صوت،وتزداد وجوه الحاضرين نضرةً وبهاءٍ، وسط هتافات التحية لصانع البهجة والفرح، الذى جاء مهنئًا وسط أبناء وطنه.

ويحمل الاحتفال كل عام طابعًا خاصًا، حيث تتجدد معاني الفرح والسلام في واحدة من أكبر الكاتدرائيات في الشرق الأوسط، التي أصبحت رمزًا لروح مصر الحديثة التى تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتماسك الوطنى؛ ومن المتوقع أن يوجه البابا تواضروس رسالة روحية خلال القداس، تتناول معاني الميلاد المجيد ورسائل المحبة التي يحملها للعالم أجمع.

ويستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين يوم بعد غد الاربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كالتالي: الآباء الأساقفة والكهنة والشعب من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا، فيما يتم استقبال المسئولين والشخصيات العامة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

كاتدرائية ميلاد المسيح

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسعلـ٨٢٠٠ فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع ٦٠مترًا.

وتتكون الكاتدرائية من دورين، وهما: العلوي بمسطح حوالي ٨١٠٠ مترمربع، مكون من صحن الكاتدرائية ويتسع لحوالي ٧٥٠٠ فرد، وخورسالشمامسة يرتفع ٧ درجات عن صحن الكاتدرائية، ومنطقة الهياكل فىالجهة الشرقية، وتحتوي على ثلاثة مذابح ملحق بها استراحات وغرفخدمات تشغل ثلاثة أدوار بجوار الهياكل من الجهة الشرقية.

وتوجد المعمودية فى الجهة الشمالية الغربية من المبنى وغرفة للأطفال فىالجهة المقابلة للمعمودية، وتمت مراعاة وضع ٤ مصاعد تخدم كبار السنومنحدرات وسلالم متعددة لخدمة زوار الكاتدرائية.

وهناك تكييف مركزى للكاتدرائية بأكملها، وتمت مراعاة أن تكون مسارات التكييف داخل دور البدروم بالكاتدرائية حتى لا تؤثر على الشكل المعماري لها.

أما الدور السفلى فهو بمسطح حوالى ٨٥٠٠ متر مربع، ويحتوي على كنيسة بمسطح ١٨٠٠ متر مربع تتسع لأكثر من ١٢٠٠ شخص، وقاعة متعددة الأغراض بمسطح ١٥٠٠ متر مربع وقاعة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية وقاعة اجتماعات.

وتأتي العظات الروحية بمختلف الكنائس عن الفرح بميلاد السيد المسيحالذى جاء ليعيد الإنسان إلى مرتبته الأولى لكي يتمتع بالفرح.

كما شهدت الكنائس تأمينا مكثفا من رجال الشرطة أمام الكنائس ووضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارةمن الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

ويحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والأخضر والأبيض،وهي الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

وتزينت الكنائس بزينة أعياد الميلاد “المزود” وأشجار الكريسماس، وحرص شعب الكنيسة على اصطحاب أطفالهم إلى المطرانية والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بصلوات واحتفالات عيد الميلاد

وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط والشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥،وعيد الميلاد المجيد مشيرًا إلى أن نهاية العام فرصة للتأمل والشكر على النعم التي منحها الله خلال العام الماضي، وتذكر اللحظات السعيدة، مع استقبال العام الجديد بروح مليئة بالصلاة والشكر.

وقال البابا تواضروس في فيديو للتهنئة برأس السنة الميلادية: « نشكر الله على نعمة الاستقرار والأمان والسلام في مصر ونصلي بقلوب حارة ودموع من أجل مناطق الصراعات، نثق أن الصلاة تصنع الكثير، فهي فعل الله الذي يفوق كل شيء».

ودعا للصلاة من أجل الأماكن التي تمر بصراعات والعنف والحروب ومن أجل المتعبين والمجروحين والضحايا والمهمشين، راجيًا أن يعم السلام في قلوب الجميع.

واختتم رسالته بالقول «عام جديد ملئ بكل حب وسلام ورجاء نستقبل فيه الأيام بكل فرح وكذلك يد الله التي تعطينا أيام حياتنا على الدوام.. كل عام وانتم تتمتعون بالسلام في كافة حياتكم ووطنكم».

كما دعا البابا الجميع للصلاة من أجل ضحايا الحروب والمتألمين والمهمشين، : «نستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالمحبة والسلام والرجاء، مؤمنين بيد الله التي تبارك أيام حياتنا. كل عام وأنتم تنعمون بالسلام والفرح في حياتكم ووطنكم».

الطائفة الإنجيلية

وفي سياق متصل تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفالالرسمي بعيد الميلاد المجيد اليوم الأحد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة. ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتورالقس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، تحتفل الكنائس الإنجيلية المحلية المختلفة مساء غدا الإثنين ، ومنها البعض يحتفل بعد غدا الثلاثاء ٧ يناير بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات الدولة و ممثلي الحكومة من المحافظين و الجهات التنفيذية والمحلية.

الروم الارثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بعيد الغطاس المجيد اليوم الأحد، وذلك بترؤس بطريرك الروم قداس عيد الغطاس المجيد بالإسكندرية.

ويعد عيد الغطاس من الأعياد التي تحمل في طياتها معاني روحية عميقة، حيث يتم فيه تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. كما يعتبر هذا العيد مناسبة لتجديد العلاقة بين الإنسان والله من خلال مياه المعمودية.