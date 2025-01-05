رئيس جامعة السويس يترأس لجنة اختيار القيادات

عقدت لجنة اختيار القيادات الجامعية صباح اليوم اجتماعًا برئاسة دكتور أشـرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لاختيار القيادات للمناصب الإدارية العليا بالجامعة، وذلك بهدف اختيار أفضل الكفاءات لشغل مناصب أمين عام الجامعة ومديري عموم الإدارات بالجامعة.

تضم اللجنة في عضويتها دكتور محمود الناغي أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنصورة، دكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، دكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، دكتور شريف فهمي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و دكتور عز الدين حسيني جاد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دكتور عصام أحمد على عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.

وفي تصريح له، أوضح دكتور رئيس الجامعة أن اختيار القيادات يعتمد بشكل أساسي على البرامج المقدمة من كل متقدم، حيث سيتم تقييم هذه البرامج وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل الكفاءة، والموضوعية، والشفافية. وأكد سيادته أن اللجنة تعمل بكل جدية لضمان اختيار القيادات الأكثر تأهيلًا، والتي تمتلك القدرة على الإسهام الفعّال في تطوير منظومة العمل الإداري بالجامعة.

وأشار إلى أن معايير الاختيار تشمل أيضًا الاهتمام بالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب التمييز في اللغة والثقافة العامة، وفهم وادراك كافة محاور ومفردات الجمهورية الجديدة. وأضاف أن الجامعة تسعى لاختيار قيادات تمتلك الوعي الكامل بهذه المجالات الحيوية، نظرًا لأهميتها في تحقيق التطور والابتكار في العمل الإداري والأكاديمي.

وأوضح "حنيجل" أن جامعة السويس تسعى لبناء مجتمع جامعي مثقف واسع المدارك، وليس متعلم فقط، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية شاملة تهدف إلى تنمية الفهم والوعي الثقافي والعلمي لدى الأفراد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم اختيار دقيق لكافة القيادات الإدارية بالجامعة، لما لدورهم من أهمية كبرى في تحقيق هذه الأهداف والرقي بمستوى الجامعة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على أطيب أمنياته بالتوفيق لجميع المتقدمين للترشح، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل بكل جدية لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى الأداء الإداري والأكاديمي. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الجامعة وما يمكن أن تحققه من إنجازات بفضل جهود جميع العاملين بها.