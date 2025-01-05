رئيس جامعة الأقصر تتفقد سير امتحانات الترم الأول بلجان 3 كليات.. صور

تفقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات، ورافقها الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، والدكتور قرشي سعدي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رئيس جامعة الأقصر

وخلال جولتها التفقدية، أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل حوارًا مع الطلاب؛ للتأكد من عدم وجود أية شكاوى ولتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب؛ كما اطمأنت على التزام الطلاب بالإجراءات والتعليمات المنظمة للامتحانات.

وأشادت رئيس الجامعة، بدور أعضاء هيئة التدريس والمراقبين في ضمان الانضباط والشفافية داخل اللجان، كما أثنت على الجهود المبذولة من إدارات الكليات والإدارات المعنية في تنظيم الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال آداء الامتحانات.

وكانت الدكتورة صابرين عبدالجليل قد تفقدت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية التربية، ورافقها كلًا من الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، ورئيس الامتحانات، والدكتور رمضان القلماوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتابعت رئيس الجامعة، انتظام عمل اللجان، لطلاب الفرقة الأولى: برامج إعداد معلم "إعدادي_ ثانوي"، والبرامج المميزة باللغة الإنجليزية، بحضور الدكتور صلاح شعبان، والدكتور محمد مجدي، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر، خلال جولتها على الالتزام بضوابط آداء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان، كما أثنت على انتظام سير العمل داخل اللجان، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات مؤكدة على حرص إدارة الجامعة على المتابعة الدورية للامتحانات بكليات الجامعة.

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (13)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (12)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (1)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (10)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (9)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (11)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (2)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (8)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (4)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (6)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (3)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (5)

امتحانات كلية الآثار والحاسبات (7)

امتحانات كلية التربية (6)

امتحانات كلية التربية (5)

امتحانات كلية التربية (4)

امتحانات كلية التربية (3)

امتحانات كلية التربية (2)

امتحانات كلية التربية (1)

امتحانات كلية التربية (8)