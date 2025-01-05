المطران مار برثلماوس يحتفل بقداس عيد الدنح في دبي

احتفل المطران مار برثلماوس نثنائيل، بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الدنح والظهور الإلهي، لرعية القديس مار إغناطيوس الأنطاكي في دبي.

يعاونه الأب الربان أنطونيوس لحدو والأب الفاضل جورج كلور.

وفي عظته تحدث عيد الغطاس الذي يُشير إلى عمادة يسوع على يد يوحنّا المعمدان في نهر الأردن وعن الظهور الإلهي الذي تجلّى يوم عماد المسيح، حيث ظهر لنا جلياً الثالوث الأقدس، صوت الآب من السماء والابن في نهر الأردن والروح القدس يهبط على هيئة حمامة.

وكانت القرعة في هذا العيد من نصيب الشماس فادي أديب الدباغ، نسأل الرّب أن يباركه ويبارك خدمته وعائلته