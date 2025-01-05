رئيس محكمة النقض يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

توجه اليوم المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي النائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا.

كما رافقهم في الزيارة المستشار طارق عبد الباقي رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي للعلاقات والإعلام لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطيريك الكرازة المرقسية والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس محكمة النقض المصرية، إن مشاعر الإخاء والمودة تتجلى في هذه المناسبات الدينية التي يسودها المحبة والتآخي إيماناً بوحدة الشعب المصري بكافة طوائفه.

وأضاف النائب العام أن تلك الزيارة هي رسالة محبة وإخاء إيماناً من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بقيم المواطنة والمساواة للحفاظ على نسيج الوطن.

داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها ويؤيدهم بنصره في مواجهة ما يُحاك ضد مصر من مؤامرات بغية زعزعة الاستقرار فيها.

ومن جانبه دعا قداسة البابا تواضروس أن يحفظ مصر شعباً وقيادة وأن يسود السلام في المنطقة العربية بأكملها.

وفي ختام الزيارة رافق قداسته الضيوف متمنياً لقضاء مصر وقضاتها وأعضاء النيابة العامة المزيد من الرفعة ليكون دائماً القضاء المصري الحصن الحصين للشعب المصري بأسرة

