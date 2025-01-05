عثمان ديمبيلي يخطف كأس السوبر لباريس في الوقت القاتل

في مباراة دراماتيكية ومثيرة، تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق لقب كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على موناكو بنتيجة 1-0 في اللحظات الأخيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.

اللحظات الاخيرة

الهدف الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة +90’2 عن طريق النجم عثمان ديمبيلي بعد تمريرة حاسمة من فابيان رويز، ليهدي فريقه لقبًا غاليًا وسط أجواء شتوية صعبة وحماس جماهيري كبير.

شهدت المباراة أداءً متكافئًا بين الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى الشباك، إلا أن دفاع وحارسي المرمى حالوا دون تسجيل أهداف حتى اللحظات الأخيرة، حيث نجح باريس سان جيرمان في اقتناص الفوز بفضل مهارة ديمبيلي وحسمه في الوقت القاتل.

بهذا الانتصار، يضيف باريس سان جيرمان لقبًا جديدًا إلى خزائنه، مؤكداً هيمنته على الساحة المحلية، بينما قدم موناكو أداءً مشرفًا لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له.