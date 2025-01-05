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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد عبد العليم داوود: فصل السيد البدوي من حزب الوفد مراهقة سياسية

السيد البدوي
السيد البدوي
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كشف محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، تفاصيل قرار رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بفصل الرئيس السابق للحزب السيد البدوي بعد حواره مع الإعلامي أحمد موسى.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمر خطير ضد رئيس سابق للحزب على مدار دورتين.


وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن السيد البدوي من الرؤساء التاريخيين للحزب وقرار فصله لا سند له ولا مرجعية وإنما يستند لمراهقة سياسية.


وأردف أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق كان أكثر عطاء للحزب وكان عضو هيئة عليا، مضيفا أنه تم الدعوة إلى اجتماع هيئة عليا لحزب الوفد لإنقاذ الموقف.


واختتم محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن رئيس الحزب يحمل الفواتير لآخرين، وهناك تجميد للائحة الحزب ويوجد تهييج سياسي في الحزب.
 

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