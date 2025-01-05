النائبة يسرا أباظة تحصل على الدكتوراه في دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية

حصلت النائبة الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشيوخ، على الدكتوراه في دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية، من جامعة الزقازيق، وذلك تحت عنوان «أثر جودة التعليم على التنمية الاقتصادية المستدامة»، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

وناقشت «أباظة» رسالتة الدكتوراه في دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية - شعبة الإقتصاد، اليوم الأحد، في جامعة الزقازيق بعنوان «أثر جودة التعليم على التنمية الاقتصادية المستدامة».. «دراسة مقارنة مع مصر»، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات السياسية والعامة.

وناقش رسالة الدكتوراه لجنة التحكيم، الأستاذ دكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والأستاذ دكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ التجارة الدولية، والأستاذ دكتور أحمد مشهور، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة السابق جامعة الزقازيق.

وهنأ أهالي محافظة الشرقية النائبة الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشيوخ، على الدكتوراه، وقدموا التهاني إلى النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على حصول ابنته على درجة الدكتوراه، حيث توافد الأهالي على مقر النائب للاحتفال تقديم التهاني، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والعامة.