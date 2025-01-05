منير فخري عبد النور: فصل السيد البدوي من "الوفد" إهانة للائحة الحزب

علق منير فخري عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد السابق، على قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد بقرار من رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائلا: القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: يعز علي أن حزب يدافع عن القانون يكون رئيسه مخالفا للقانون ودستور الحزب.

وقال منير فخري عبد النور إن حزب الوفد يهان الآن في عهد عبد السند يمامة، في ظل تواصل لسلسلة من قرارات الفصل المخالفة، والهيئة العليا لا بد أن تجتمع من أجل مناقشة القرار.