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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضقة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بلدتي بورين جنوب نابلس، وسبسطية شمال غرب المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوبا، وأقامت حاجزا عسكريا وسط البلدة وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.
وفي بلدة سبسطية، داهمت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت بين أزقتها.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام.

قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس