نيكول سابا تطلق أغنيتها الجديدة "معلمة".. فيديو

أطلقت النجمة نيكول سابا أغنية "معلمة" بمشاركة الفنان والموزع الموسيقي وزة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهرت نيكول في الأغنية بشكل مختلف عن الأغنيات السابقة من حيث اللوك وكلمات الأغنية وذلك ضمن حلقة من برنامج "ريد بل مزيكا صالونات".

وتعد الأغنية هي الأولى هذا العام لنيكول تمهيدا لإطلاق عدد من الأغنيات خلال الفترة القادمة.

*كلمات الأغنية*

لا لا مش أنا لا

اللي يتقالي آه ولا

لا لا مش أنا ده

اللي ينفع معايا ده

.

أنا اللي أقول عادي ومش عادي

ميغركش شكلي الهادي

أنا باجي بمزاجي

وأي وقت يبقي معادي

.

أنا معلمة

علة ناس كتير معلمة

مهما يقولوا مش مشكلة

أنا ب ١٠٠ راجل وأعجبك



وكانت النجمة نيكول سابا أحيت يوم الثلاثاء الماضي حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق بحضور كامل العدد من جمهورها من أعضاء النادي؛ لتختتم نيكول عاما من النجاحات، وإعلانها عن مفاجآت مميزة خلال العام الجديد حيث حرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على مسرح الحفل لتبدأ حفلها الغنائي وتقدم مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة التي أحبها.