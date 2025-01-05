التعادل الإيجابي يسيطر على "ديربي الكراهية" بين ليفربول ومانشستر يونايتد

في قمة مثيرة على ملعب "آنفيلد"، انتهت مباراة "ديربي الكراهية" بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل عن طريق ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 52، بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي. ورد ليفربول سريعًا بهدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو في الدقيقة 59، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

التعادل يسيطر

واصل ليفربول الضغط، وتمكن نجمه المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليتقدم الفريق لأول مرة في المباراة. لكن مانشستر يونايتد عاد بقوة ونجح أماد تراوري في إدراك التعادل في الدقيقة 80، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت أداءً قويًا من الجانبين، حيث تبادل الفريقان السيطرة والفرص، لتخرج بنتيجة عادلة تُبقي الصراع مفتوحًا بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.