طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد شحاتة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض خلال مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في الفك، على أن يخضع لفحوصات طبية غداً لتحديد حالته ومدى احتياجه لإجراء أشعة من عدمه.



وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط يتصدر بها المجموعة.