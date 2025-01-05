صور| محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًّا بكنيسة العذراء.. ويوجّه بحزمة قرارات

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، لقاءً جماهيريًا بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الخارجة، في حضور نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف عام أبراشية كنائس الواحات والوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل المحافظ اللقاء باستعراض أبرز إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لدعم التنمية وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على المخابز لضمان جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات، وأعلن وصول جهاز كشف الأورام السرطانية المبكر، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بوضع خطة تحليل دورية للمواطنين للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة.

كما قرر صرف زيادة استثنائية للعاملين المنتقلين من الوحدة المحلية لشركة المياه والصرف الصحي بدءًا من العام المالي الجديد، مع تنفيذ حملة عاجلة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، ومد مهلة سداد مستحقات أراضي الجمعيات الزراعية حتى فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، شدّد الزملوط على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكّد على تفعيل غرف العمليات بالمراكز لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية، وضبط الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

كما أشار المحافظ إلى اتخاذ تدابير تأمينية بالمستشفيات والمرافق الصحية، مع جاهزية الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات، لضمان أجواء احتفالية آمنة ومطمئنة.

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (1)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (2)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (3)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (4)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (5)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (6)

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بكنسية العذراء (7)