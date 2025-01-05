محمد صلاح يعادل رقم تييري هنري ويحطم رقمًا قياسيًّا جديدًا

النجم المصري محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، محتلاً المركز السابع برصيد 175 هدفًا، ليعادل أسطورة آرسنال تييري هنري في عدد الأهداف المسجلة.

محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف ليفربول، أثبت نفسه كواحد من أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017. سجّل أهدافه بمهارة فائقة واستمرارية مذهلة، ليصبح رمزًا للتألق والإلهام في كرة القدم العالمية.

ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

آلان شيرر - 260 هدفًا

هاري كين - 213 هدفًا

واين روني - 208 أهداف

أندرو كول - 187 هدفًا

سيرجيو أجويرو - 184 هدفًا

فرانك لامبارد - 177 هدفًا

محمد صلاح - 175 هدفًا

تييري هنري - 175 هدفًا

بهذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح ترسيخ اسمه بين عظماء كرة القدم، ولا يزال أمامه المزيد لتحقيقه في الملاعب الإنجليزية.