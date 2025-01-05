الإصلاح والنهضة يشيد بإطلاق مشروع التصويت الإلكتروني: خطوة نحو التحول الرقمي

أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني لتحويل جميع الانتخابات الورقية إلى نظم إلكترونية متكاملة مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية متقدمة لتحقيق التحول الرقمي، ويأتي استجابة لتطلعات الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتبني مثل هذه المشروعات لتعزيز الشفافية والفعالية في العملية الانتخابية.

وأوضح “عبد العزيز” أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد تقدم بهذا المقترح ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في 30 يوليو من عام 2023، حيث أكد الحزب أن اعتماد نظم التصويت الإلكتروني سيسهم في تسهيل الحركة للمواطنين، بما في ذلك تصويت المصريين في الخارج، وضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية.

وقال: "إن إنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي ومعلوماتي يتماشى مع التوجهات العالمية."

وأشار عبد العزيز إلى أن المشروع يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشباب والفئات المختلفة، مؤكدًا: "سهولة العملية الانتخابية ودقتها ستعزز من ثقة المواطنين في الدولة، وتدفع نحو زيادة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، خاصةً بين الشباب الذين يمثلون مستقبل مصر."

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بأن اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والمهمة يعكس وعيًا بأهمية تطوير النظم الانتخابية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف: "حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذا المشروع بالكامل، ونرى فيه نموذجًا للتكامل بين التحول الرقمي والمشاركة الديمقراطية، بما يعزز بناء الدولة الحديثة ويُحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية في صياغة مستقبلهم."