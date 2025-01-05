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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الحديد اليوم 5 يناير 2025

سعر الحديد
سعر الحديد
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استقر سعر الحديد في مصر بختام تعاملات اليوم، على مستوى الشركات المنتجة بالتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد الجديد.
أسعار الحديد اليوم في مصر 2025
تختلف أسعار الحديد في مصر وفقًا للشركة المنتجة والمصنع، وفيما يلي متوسط أسعار بعض الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية:
سعر حديد عز    38,800 جنيه
سعر حديد بشاي    38,600 جنيه
سعر حديد العتال    38,000 جنيه
سعر حديد المعادي    36,500 جنيه
سعر حديد الكومي    36,500 جنيه
سعر حديد المراكبي    36,400 جنيه
سعر حديد عطية    37,000 جنيه
سعر حديد العشري    35,800 جنيه
سعر حديد الجيوشي    39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل    37,000 جنيه
سعر حديد بيانكو    34,500 جنيه
سعر حديد المصريين    38,500 جنيه
سعر حديد سرحان    35,700 جنيه
سعر حديد الجارحي    38,000 جنيه
حديد السويس للصلب    38,000 جنيه
سعر حديد المدينة    36,500 جنيه

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