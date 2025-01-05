سعر الحديد اليوم 5 يناير 2025

استقر سعر الحديد في مصر بختام تعاملات اليوم، على مستوى الشركات المنتجة بالتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد الجديد.

أسعار الحديد اليوم في مصر 2025

تختلف أسعار الحديد في مصر وفقًا للشركة المنتجة والمصنع، وفيما يلي متوسط أسعار بعض الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية:

سعر حديد عز 38,800 جنيه

سعر حديد بشاي 38,600 جنيه

سعر حديد العتال 38,000 جنيه

سعر حديد المعادي 36,500 جنيه

سعر حديد الكومي 36,500 جنيه

سعر حديد المراكبي 36,400 جنيه

سعر حديد عطية 37,000 جنيه

سعر حديد العشري 35,800 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 34,500 جنيه

سعر حديد المصريين 38,500 جنيه

سعر حديد سرحان 35,700 جنيه

سعر حديد الجارحي 38,000 جنيه

حديد السويس للصلب 38,000 جنيه

سعر حديد المدينة 36,500 جنيه