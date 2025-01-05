استقر سعر الحديد في مصر بختام تعاملات اليوم، على مستوى الشركات المنتجة بالتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد الجديد.
أسعار الحديد اليوم في مصر 2025
تختلف أسعار الحديد في مصر وفقًا للشركة المنتجة والمصنع، وفيما يلي متوسط أسعار بعض الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية:
سعر حديد عز 38,800 جنيه
سعر حديد بشاي 38,600 جنيه
سعر حديد العتال 38,000 جنيه
سعر حديد المعادي 36,500 جنيه
سعر حديد الكومي 36,500 جنيه
سعر حديد المراكبي 36,400 جنيه
سعر حديد عطية 37,000 جنيه
سعر حديد العشري 35,800 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
سعر حديد بيانكو 34,500 جنيه
سعر حديد المصريين 38,500 جنيه
سعر حديد سرحان 35,700 جنيه
سعر حديد الجارحي 38,000 جنيه
حديد السويس للصلب 38,000 جنيه
سعر حديد المدينة 36,500 جنيه
اقتصاد
سعر الحديد اليوم 5 يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر سعر الحديد في مصر بختام تعاملات اليوم، على مستوى الشركات المنتجة بالتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد الجديد.
استقر سعر الحديد في مصر بختام تعاملات اليوم، على مستوى الشركات المنتجة بالتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد الجديد.