اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

الأحد 05/يناير/2025 - 08:14 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 6 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

السيسي يشدد على أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية

احتجاجات ثلجية فى كوريا الجنوبية مع الموعد النهائى لاعتقال يون

جولة جديدة.. إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات.. وحماس تنشر فيديو لرهينة

جبهة شمال شرق سوريا تشتعل

100 قتيل فى معارك بين الأكراد وقوات موالية لتركيا

وزير الخارجية السورى يزور قطر

متمردو «إم 23» يسيطرون على مدينة رئيسية جديدة شرق الكونغو

بعد مرور شهر.. حزب الله: مستعدون للرد على انتهاكات تل أبيب لوقف إطلاق النار

الحوثى يطلق صاروخا على إسرائيل

الاحتلال يعترف بقصف أكثر من 100 هدف فى القطاع

30 شهيدًا فى غارات إسرائيلية على غزة



«بصل» يتهم الاحتلال باستهداف المدنيين عمدًا وعرقلة المساعدات الإنسانية وزيادة المعاناة