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الأحد 05 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي لكلِّ ما يبذله في سبيلِ الحفاظِ على سلامةِ الوطن

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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وجه القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهود ومساع في سبيل الحفاظ على الوطن.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته خلال احتفالية الطائفة بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة: “أهنِّئُكم بعيد الميلاد المجيد والعام الميلاديِّ الجديد 2025، واسمحوا لي أولًا أن أتقدَّمَ بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكلِّ ما يبذله من جهودٍ ومساعٍ في سبيلِ الحفاظِ على سلامةِ بلادِنا العزيزةِ مصرَ وأمنِهَا واقتصادِها”. 

وأضاف" زكي": "بأنه يرى ما تمرُّ به المنطقةُ المحيطةُ بنا من تحدياتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ، نثق بأنَّ يدَ الله قادرةٌ أن تحفظَ بلادَنا العزيزةَ وشعبَها العظيمْ.

 وقد أناب الرئيس أمين رئاسة الجمهورية، محمد نجم ، لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة.

 

 

 

 

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