سؤال برلماني بشأن انتشار إعلانات الأدوية على القنوات الفضائية المغمورة

تقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.

وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.

وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.

وأضافت، أن هذه القنوات تستهدف فئات معينة، بهدف تحقيق أرباح سريعة من خلال الترويج لأدوية مقلدة أو مجهولة المصدر، وغالبًا ما يظهر في هذه الإعلانات أشخاص يرتدون معاطف بيضاء أو يقدمون أنفسهم كأطباء لإقناع المشاهدين بشراء المنتج، موضحة أن هذا الأسلوب يخدع بعض المواطنين، خاصة من يفتقرون إلى الوعي الصحي، فيعتقدون أن المنتج موثوق، مما قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.

كما تساءلت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط هذه الإعلانات، ومدى وجود رقابة فعّالة تضمن عدم نشر معلومات مغلوطة قد تُعرض صحة المواطنين للخطر، مشددة على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الرقابة، مع التأكيد على دور وزارة الصحة في ضمان صحة ودقة المحتوى المقدم في هذه الإعلانات.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية تعزيز الرقابة على محتوى الإعلانات المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعية لتكشف مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة، وفرض عقوبات صارمة على القنوات والشركات التي تروج لهذه المنتجات دون الالتزام بالمعايير القانونية.

ودعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى أهمية استشارة الطبيب قبل شراء أي دواء أو مكمل غذائي، مع ضرورة التحقق من مصدر المنتج والتأكد من حصوله على ترخيص من وزارة الصحة، محذرة من الانجراف وراء الوعود الزائفة أو الإعلانات المضللة.