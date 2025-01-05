كأس الكونفدرالية.. الزمالك يفشل في حسم التأهل المبكر أمام المصري

انتهى لقاء الفريق الأول لنادى الزمالك، الذي يحل ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، من المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "ستاد الجيش" ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ولكن فشلا الفريقان في ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اي أهداف.

كما فشل الزمالك في التأهل المبكر لدور الـ 16، بهذا التعادل، وأعطى آمل للمصري في المنافسة على التأهل.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد الزمالك 8 نقاط، بينما أصبح رصيد المصري 5 نقاط في الوصافة.

