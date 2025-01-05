شكوك لبنانية حول التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

أكد أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” في بيروت، أن هناك شكوكًا كبيرة في لبنان بشأن التزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وقد لاحظ الجانب اللبناني تأخيرًا من قبل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ بنود الاتفاق، حيث واصل الجيش الإسرائيلي انتهاك الهدنة من خلال إطلاق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وتنفيذ عمليات عسكرية في بعض البلدات الجنوبية.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أنه من أبرز ما تم ملاحظته هو تأخير الجيش الإسرائيلي في سحب قواته من البلدات الجنوبية، حيث نص الاتفاق على أن يتم الانسحاب خلال 60 يومًا. حتى الآن، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدتَين فقط هما خيّام في القطاع الشرقي وشمع في القطاع الغربي، بينما لا يزال الجيش يسيطر على أكثر من 60 بلدة جنوبية ويمنع السكان من العودة إليها، ويواصل تنفيذ عمليات تفجير وقصف في بلدة الطيبة وغيرها.

وفيما يتعلق بالاستفسار عن بلدة رأس الناقورة، أفاد سنجاب بأن الجيش الإسرائيلي كان قد قرر تسليم البلدة للجيش اللبناني خلال الأيام الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على البلدة التي تضم مقر القوات الدولية المؤقتة في لبنان (يونيفيل).