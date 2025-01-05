تسليم الباكيات المخصصة للباعة الجائلين بالعاشر من رمضان

سلّم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد الباكيات المخصصة للباعة الجائلين بسوق الباكيات الواقع بين الحيين الأول والثاني، بنظام مقابل الانتفاع السنوي البسيط للقضاء على العشوائية.

وأشاد الحضور بالمشروع ودوره في توفير أماكن عمل لائقة تضمن بيئة منظمة وآمنة للباعة، وتسهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدينة. تأتي هذه الخطوة بعد إجراء قرعة علنية في ديسمبر الماضي، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الباكيات.

أوضح المهندس علاء عبد اللاه أنه سيتم توفير خطي سرفيس (خط 1 وخط 4) لربط السوق بباقي أحياء المدينة، وتشغيل أعمدة الإنارة داخل السوق وحوله لتعزيز الأمان، إلى جانب توفير خدمات أساسية تشمل شركة نظافة وشركة أمن لضمان استدامة تشغيل السوق بطريقة منظمة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الجهاز لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ودعم الأنشطة التجارية بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا للباعة الجائلين.

أشاد الحاضرون بجهود جهاز تنمية المدينة ومجلس الأمناء في تقديم حلول حضارية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

وفي سياق آخر، أعلن الباعة الجائلون عن إطلاق صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لمنتجاتهم وعروضهم، بما يعزز من تواصلهم مع العملاء ويوسع دائرة نشاطهم التجاري، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في التسويق الرقمي.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة لجهاز مدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع مجلس الأمناء بالمدينة ، تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ، وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية للرئيس عبدالفتاح السيسي 2030 وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يسهم في خلق بيئة معيشية متطورة ومزدهرة.

تسكين الباعة الجائلين بالعاشر

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