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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

منعه من دخول العقار.. مُسن يحرر محضرًا ضد الاعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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حرر موظف سابق بوزارة التربية والتعليم، محضرا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بمنعه من دخول العقار محل سكنه بسبب فرق مصاريف الصيانة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف سابق بوزارة التربية والتعليم يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بمنعه من دخول العقار محل سكنه بسبب فرق مصاريف الصيانة، وقال المبلغ أن المشكو في حقه قام بمنعه من الدخول رغم سداده مصاريف الصيانة سابقا.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية الإعلامي توفيق عكاشة التربية والتعليم النيابة العامة امن الجيزة قسم شرطة اول اكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة وزارة التربية والتعليم مديرية امن الجيزة