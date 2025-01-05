منعه من دخول العقار.. مُسن يحرر محضرًا ضد الاعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر

حرر موظف سابق بوزارة التربية والتعليم، محضرا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بمنعه من دخول العقار محل سكنه بسبب فرق مصاريف الصيانة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف سابق بوزارة التربية والتعليم يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بمنعه من دخول العقار محل سكنه بسبب فرق مصاريف الصيانة، وقال المبلغ أن المشكو في حقه قام بمنعه من الدخول رغم سداده مصاريف الصيانة سابقا.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.