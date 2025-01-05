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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على السوبر الفرنسي في قطر

جانب من الشوط الاول
جانب من الشوط الاول
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في أجواء مثيرة، انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الفرنسي التي تُقام على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على الكرة، مع محاولات هجومية من كلا الجانبين، إلا أن الدفاع الصلب وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف.

محاولات مكثفة 

باريس سان جيرمان، حاول فرض أسلوبه الهجومي عبر ثلاثي الهجوم المميز، بينما اعتمد موناكو على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة التي كادت أن تثمر عن هدف في أكثر من مناسبة.

الجماهير تنتظر الشوط الثاني على أمل أن يشهد أهدافًا تحسم هذه المواجهة المرتقبة في ظل الأجواء الحماسية التي تعيشها العاصمة القطرية.

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