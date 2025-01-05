ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

تقديم التهنئة
تقديم التهنئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية العباسية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر،  أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والأخوة، معرباً عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكداً أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن، متمنياً دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل حصناً منيعاً لمصر وشعبها.

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أركان حرب القوات المسلحة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية