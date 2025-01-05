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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة ضابط شرطة في حادث تصادم في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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توفي ضابط شرطة برتبة ملازم أول في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة ووفاة قائدها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة ضابط شرطة برتبة ملازم يدعي "زياد ع إ" من قوة قسم الطالبية عائدا من عمله، اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بعمود إنارة نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، جري نقل جثمان المتوفي إلي المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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