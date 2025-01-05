إخلاء سبيل مطرب شعبي تسبب في إصابة شاب بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام مطرب شعبي بإصابة شاب اثر حادث تصادم، بإمبابة.



قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل مطرب شعبي متهم بالتسبب فى اصابة شاب عن طريق الخطأ اثر حادث تصادم، وذلك بعد اثبات عدم تعاطيه المخدرات واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المطرب الشعبي، وقال إنه لم يكن يقصد اصابة الشاب، حيث انه اصطدم به عن طريق الخطأ..



كشفت التحقيقات أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة مطرب شعبي بدراجة نارية يقودها شاب 20 عاما يدعى مازن مما تسبب في اصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.