التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن لقاء وزير التربية والتعليم مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية يأتي استكمال لنهج الوزير التشاوري الذي اتبعه على مدار الـ 6 أشهر الماضية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير استمع لشكاوى رؤساء اللجان التي واجهوها خلال السنوات الماضية الخاصة بمراحل النقل والشهادة الإعدادية.



وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم الحديث عن توفير كل سبل الدعم لرؤساء اللجان بحيث أي معوقات تواجهه أثناء سير العملية التعليمية توفر له الوزارة كل الدعم.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن تأمين لجان الامتحانات من الخارج وفتح ورق الأسئلة في اللجان الفرعية وطرق تفتيش الطلاب خلال دخول الامتحان.



واستطرد أن الآليات التي تم وضعها لسنوات النقل فيما يتعلق بالتقييم الشهري كان رد الفعل عليها إيجابي وفقا لقدرة الطلاب على التحصيل بما يتماشى مع الخريطة الزمنية.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تحسن ملموس وملحوظ لدى الطلاب في القراءة والكتابة نتيجة التقييمات الشهرية.



وأوضح أن الامتحانات ستكون من خلال التابلت في المدارس المتوفر فيها بنية تكنولوجية تتيح استخدامه، إلى جانب إقامة الامتحان ورقي في المدارس الأخرى التي لا يتوفر فيها بنية تكنولوجية مناسبة لاستخدام التابلت.



وفيما يتعلق بالطلاب الذين فقدوا التابلت، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن أمام هؤلاء الطلاب فرصة أخرى لأداء الامتحان ورقيًا.

