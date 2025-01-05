تفاصيل اتهام مطرب شعبي بالتسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول اتهام مطرب شعبي بإصابة شاب اثر حادث تصادم بإمبابة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للشاب وتبين انه مصاب بكدمات بجميع انحاء الجسد، بالإضافة إلى كسر بالساق اليسري.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المطرب الشعبي، وقال انه لم يكن يقصد اصابة الشاب، حيث انه اصطدم به عن طريق الخطأ.

كشفت التحقيقات أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة مطرب شعبي بدراجة نارية يقودها شاب 20 عاما يدعى مازن مما تسبب في اصابته، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.