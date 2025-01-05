ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل اتهام مطرب شعبي بالتسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول اتهام مطرب شعبي بإصابة شاب اثر حادث تصادم بإمبابة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للشاب وتبين انه مصاب بكدمات بجميع انحاء الجسد، بالإضافة إلى كسر بالساق اليسري.
واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المطرب الشعبي، وقال انه لم يكن يقصد اصابة الشاب، حيث انه اصطدم به عن طريق الخطأ.
كشفت التحقيقات أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة مطرب شعبي بدراجة نارية يقودها شاب 20 عاما يدعى مازن مما تسبب في اصابته، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة ملاكى الاجهزة الامن التحقيقات العلاج اللازم القانونيه اللازمة المطرب الشعبي بمنطقة امبابه غرفة عمليات النجدة وقوع حادث مروري