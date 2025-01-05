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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الطائفة الإنجيلية في مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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بدأت منذ قليل فعاليات احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، و قيادات الطائفة الإنجيلية ورؤساء مذاهبها  وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، تحتفل الكنائس الإنجيلية المحلية المختلفة مساء غدا الإثنين ، ومنها البعض يحتفل بعد غدا الثلاثاء ٧ يناير بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات الدولة وممثلي الحكومة من المحافظين والجهات التنفيذية والمحلية.

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس سامح موريس الطائفة الانجيلية بمصر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة - عيد الميلاد المجيد