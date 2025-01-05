التعادل السلبي يسيطر على "قمة الكراهية" ليفربول و مانشستر يونايتد

في أجواء شتوية صعبة على ملعب "آنفيلد"، انتهى الشوط الأول من قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين الغريمين التقليديين ليفربول ومانشستر يونايتد، المعروف بـ"ديربي الكراهية"، بالتعادل السلبي 0-0.

المباراة تُقام وسط طقس بارد ورياح قوية، مما أثر على أداء اللاعبين في هذا الشوط وأضفى طابعًا تكتيكيًا على اللقاء.

ليفربول، بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، دخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويطمح لتعزيز موقعه في القمة.

ويقود خط هجوم الفريق النجم المصري محمد صلاح إلى جانب لويس دياز وكودي جاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندري روبرتسون.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستير، جرافينبريتش، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

في المقابل، يحاول مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي روبين أموريم، تحقيق نتيجة إيجابية رغم معاناته في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة فقط.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: عماد ديالو، راسموس هويلوند.

على الرغم من الفرص المتبادلة بين الفريقين، لم يتمكن أي منهما من زيارة الشباك في الشوط الأول، ويترقب الجميع ما سيحمله الشوط الثاني من إثارة في ظل الظروف الصعبة لهذه القمة الكروية.