محافظ دمياط يتفقد تطوير كورنيش النيل

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم بنطاق كفر سعد و رأس البر ودمياط ، بتفقد موقع مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية، حيث اطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بمحاور المشروع الذى يشمل إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤٠٠ متر لحماية الكورنيش والطريق، وإنشاء سور ورصيف، وأعمدة للانارة ومرسى لمعدية نقل الركاب، وأيضًا شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى ، علاوة على رصف حارتى الطريق بطول ٩٠٠ متر .

و تابع " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة للتنفيذ ، حيث شدد على الدفع بالمعدلات والعمل بالتوازى ، وأيضًا فتح الطريق بكامل عرضه خلال يومين ، وكذلك فرد طبقة السن بالطريق بالكامل فى موعد أقصاه ٢٥ يناير الجارى ، مع البدء فورًا فى المنطقة المقابلة للكوبرى المعدنى.

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " متابعته الدورية لهذا المشروع للانتهاء من الأعمال به ، وذلك لحيوية هذا الطريق والذى يُعد شريان اساسى يربط بين مدينة دمياط و طريق رأس البر.

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،، ميدانيًا ، خلال الجولة التى أجراها اليوم، أعمال الرصف بطريق رأس البر الغربي ، الذى يجرى من خلال مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط .

حيث جاء التفقد بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المهندس طارق بدوى مدير الطرق بدمياط.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلال الزيارة خطة التنفيذ للأعمال التى تتم بدايةً من مرور السنانية حتى بوابة الصادر بميناء دمياط بطول ٣.٥ كم ، ووجه تعليماته إلى مديرية الطرق ، بترميم اى قطوعات بالطريق بالتوازى مع تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله، و ذلك لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى الذى يربط عدد من المناطق و الطريق المؤدى إلى مدينة رأس البر