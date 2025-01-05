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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلى وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل

مدحت نافع، الخبير
مدحت نافع، الخبير الاقتصادي
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كشف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حقيقة طرح البنوك (الأهلي - مصر) شهادة ادخار جديدة سواء بفائدة 27.5% أو أكثر، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار وشهادات الادخار لها طبيعة خاصة وفئة خاصة من المستثمرين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنوك تفكر في أوعية ادخارية جديدة للاحتفاظ بقيمة الشهادات الادخارية.

ولفت مدحت نافع إلى أن السيولة لو خرجت من البنوك وتم توجيهها لاستثمارات أخرى سيؤثر على ارتفاع الأسعار مع احتمالية حدوث تضخم، ولكن بدون قدرة على تحديد النسبة.

وعلق مدحت نافع قائلا: لو هناك استثمارات مثلا بقيمة 100 مليار تم سحبها من البنوك سيكون مصيرها الاستهلاك المحلي، أما من يمتلك سيولة مالية كبيرة من المدخرين سيضعها في العقارات أو الذهب، كملاذ آمن لتلك الأموال.

واختتم قائلا: على الجهاز المصرفي الحفاظ على الودائع والمدخرات لديه، ومن المتوقع الإبقاء على فائدة 27.5%، ولكن ستتعرض البنوك لخسائر.

مدحت نافع البنوك شهادة ادخار