محافظ الشرقية يفتتح محطة معالجة صرف صناعي بالعاشر من رمضان

أفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز العاشر من رمضان وياسمين فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون محطة معالجة الصرف الصناعي والمقامة على مساحة 350م2 بطاقة إنتاجية 1350م3/ اليوم وبتكلفة 25 مليون جنيه والمكونة من دائرة تبريد وخزان أرضي ووحدات أكسدة وفلترة ومعالجة كيماوية وخزان ترسيب ومعمل وذلك بمقر مجموعة النساجون الشرقيون الرائدة في صناعة الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان في حضور المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس حازم الزفزاف المدير التنفيذي للمجموعة ومسئولي مجموعة النساجون الشرقيون.



وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، “إن إفتتاح محطة معالجة الصرف الصناعي سوف تساهم وبشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة”، مؤكداً أن مجموعة النساجون الشرقيون تُعد واحدة من أبرز القلاع الصناعية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بالإقتصاد الوطني.

أكد محافظ الشرقية حرص الدولة المصرية على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الاستيراد وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

ومن جانبها رحبت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون بزيارة محافظ الشرقية للمجموعة وإفتتاح محطة الصرف الصناعي مؤكدة إلتزام المجموعة بتطبيق الإشتراطات البيئية وإجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية ودفع مسيرة البناء والإنتاج.

قدمت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم للمشروعات الإستثمارية والمستثمرين.

يذكر أن مجموعة النساجون الشرقيون من كبرى الشركات العالمية في تصنيع المنسوجات والسجاد ، حيث تتجاوز مساحة مصانع المجموعة مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 مليون متر مربع سنوياً، وتوظف الشركة أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.

محافظ الشرقية يفتتح محطة معالجة صرف صناعي بالعاشر

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