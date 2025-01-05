لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة.. عباس صابر يترأس الاجتماع التنفيذي لنقابة البترول

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، بمقر النقابة العامة، اليوم، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من العروض والمزايا الجديدة التى سيتم الاعلان عنها لخدمة العاملين لتوفير خدمات صحية وترفيهية لهم واسرهم.

ووجه المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، خلال الاجتماع، بالسعي الدائم لتوفير مميزات للعاملين، والعمل علي عرض مقترحات جديدة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالدعم الذى يقدمة المهندس كريم بدوى وزير البترول للنقابة و للعاملين و أيضا الزملاء المتقاعدين.

واكد رئيس نقابة البترول، علي زيادة عدد الندوات، والدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين بشركات البترول، لرفع وعي العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لما لها من تأثير في الحفاظ عليهم من ناحية، وعلى استمرار العمل والإنتاج الذي يدعم الاقتصاد من ناحية أخرى،

وطالب صابر، اللجان النقابية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى متطلباتهم ، في مواقع العمل والإنتاج و العمل على توعيتهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من التزامات، وحسهم على دفع عجلة الانتاج، والمحافظة على استقرار الوطن في ظل الظروف المحيطة بالدولة المصرية.

وفي ختام الاجتماع وجه المجلس التنفيذى الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والقيادات البتروليه، في الوزارة والهيئة العامة للبترول، لما تم اتخذ من قرارات فى صالح العاملين و المتقاعدين، لتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، وحثهم على ممارسة دورهم على أكمل وجه.

جاء الاجتماع بحضور السادة أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة عايده محى الدين الامين العام للنقابة العامة، محمود موسى امين صندوق النقابة العامة، اشرف شنهورى نائب رئيس نقابة البترول، احمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول، حسام فاروق نائب رئيس نقابة البترول، سعيد زكريا نائب رئيس نقابة البترول، محمد يسرى نائب رئيس نقابة البترول، المهندس احمد نسيم نائب رئيس نقابة البترول، محسن جبر الامين العام المساعد للنقابة، على حسن امين الصندوق المساعد للنقابة، هيثم زاد الدين امين الاعلام، احمد الجوهرى امين الشباب، عبدالله مشهور امين العلاقات العامة، علاء زكى امين العضوية والتنظيم، محمد صلاح عضو المجلس.

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