دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي بثنائية في الوقت بدل الضائع

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهما على ضيفه الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحول بيراميدز تأخره بهدف إلى فوز بثنائية في الوقت بدل الضائع بعد أن تقدم الترجي بهدف يوسف بلايلى 56 بينما سجل ثنائية بيراميدز مصطفى فتحي وابراهيم عادل في الدقيقتين 90 و الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تقاسم بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع الترجي برصيد 7 نقاط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ إبراهيم عادل وصديق إيجولا وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: أمين بن حميدة – جمزة جيلاسي – محمد توجاي – محمد بن علي.

خط الوسط: روجر أهولو – حسام تقا – إلياس كوناتي.

خط الهجوم: يان ساس – يوسف بلايلي – إلياس موكوانا.