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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي: مقتل 10 عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجوم

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية مكونة من 10 عناصر كانت تخطط لشن هجوم شمال غربي مدينة كيسمايو بولاية جوبالاند.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الجيش الصومالي نفذت، بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية، عملية عسكرية في منطقة بيرحاني التي تبعد حوالي 35 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو بولاية جوبالاند.
وأشارت إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير مجموعة إرهابية مكونة من 10 عناصر كانت تخطط لشن هجوم، حيث لم تقع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدة التزام الجيش الوطني الصومالي بالقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية، ومنع الهجمات المنظمة التي تشنها لإيذاء الشعب الصومالي.

الجيش الصومالى مقتل مجموعة إرهابية