رئيس جامعة المنصورة يكرم عاملة بكلية التمريض: "عثرت على قطعة ذهبية"

كرم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، نورا أحمد العجمي، معاونة خدمة بنظام الأجر اليومي بكلية التمريض بالجامعة، وذلك نظير أمانتها في رد إحدى المشغولات الذهبية المفقودة إلى صاحبتها، بعد عثورها عليها خلال تأدية عملها.



وأثنى الدكتور شريف خاطر على أمانتها، معتبرًا إياها نموذجًا محترمًا ومثالًا يُحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريون، وقدم لها شهادة تقدير ومكافأة مالية تكريمًا لأمانتها.



وأضاف خاطر أن جامعة المنصورة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للنماذج المشرفة فيها، مؤكدًا فخره واعتزازه بوجود مثل هذه النماذج التي تمثل نقاطًا مضيئة وقدوة للأجيال القادمة.