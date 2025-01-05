محمد صلاح vs برونو فيرنانديز.. قمة الكراهية تنطلق في أجواء شتوية صعبة

في أجواء شتوية صعبة على ملعب "آنفيلد"، انطلقت قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين الغريمين التقليديين ليفربول ومانشستر يونايتد، في ما يعرف بـ"ديربي الكراهية".

المباراة تقام وسط طقس بارد ورياح قوية، مما يضيف تحديات إضافية على اللاعبين في هذه المواجهة المرتقبة.

ليفربول، بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويطمح لتعزيز موقعه في القمة. ويقود خط هجوم الفريق النجم المصري محمد صلاح إلى جانب لويس دياز وكودي جاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندري روبرتسون.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستير، جرافينبريتش، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

في المقابل، يعاني مانشستر يونايتد من موسم صعب، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 22 نقطة فقط. ويسعى الفريق، بقيادة مدربه البرتغالي روبين أموريم، للخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة لجماهيره.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: عماد ديالو، راسموس هويلوند.

المباراة تُعد واحدة من أكثر المواجهات إثارة في كرة القدم الإنجليزية، حيث تتخطى التنافس الرياضي لتكون معركة شرف بين اثنين من أعظم أندية إنجلترا، ويزيد الطقس البارد من صعوبة المواجهة على اللاعبين في هذه القمة المنتظرة.