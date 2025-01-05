رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، بزيارة كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك على رأس وفد ممثل لجامعة المنصورة، ضم: الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، و الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور القمص ساروفيم وديع، وكيل المطرانية.

وقد بعث الدكتور شريف خاطر التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة أقباط مصر، وكذلك لكنائس إيبارشية الدقهلية، راجيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا، لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، وأن تبقى مصر دائمًا وأبدًا منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

وقد وجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدًا على الروابط الوثيقة ومشاعر الأخوة والتسامح الديني التي تميز الشعب المصري، مشيدًا بقيمة المواطنة ودورها في رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وأشار إلى أن الجامعة قد راعت في جداول امتحانات الطلاب أيام السادس والسابع، والثامن والتاسع عشر من شهر يناير 2025، في جميع أعمال الامتحانات لمشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد.

وأعرب نيافة الأنبا أكسيوس عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين، وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، لحرصهم الدائم على مشاركة إخوتهم المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والمحبة والسلام.