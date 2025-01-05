ما هى أنواع القهوة العربية؟

القهوة شَرَابُ البُنِّ الْمغلي، وقد بدأت القهوة في اليمن في بلدة موكا، من ثمّ انتقلت إلى الحبشة وفارس، وفي القرن السادس عشر غزت القهوة مصر العربيّة.

وقد شرب المصريون القهوة زمن السلطان العثمانيّ سليمان، وكان الإنجليز أول من عرف القهوة في الغرب الأوروبيّ، وتم فتح أماكن خاصّة لشرب القهوة في لندن بعد ذلك، بعد ذلك أطلقوا على القهوة " حليب المفكّرين " فبعد أن وصلت إسطنبول وتم فتح أماكن خاصة لها بدأ الأدباء والمفكرون والمثقفون يسهرون الليل ويصحون النهار لشرب القهوة.

أصبحت القهوة تشكل هالة مزاجيّة لدى الإنسان، بحيث إنّ لها أوقاتاً خاصة تُشرب بها، أو ربما موعدها مع كتابٍ مفضل أو صحيفة معيّنة، بذلك عبّر الإنسان نوعًا ما عن مزاجيته من خلال القهوة.

القهوة قديماً

بدأ لويس الرابع عشر بشرب القهوة كما وقدمها شرابًا لضيوفه. بلغ عدد المقاهي في عهد لويس الخامس عشر 600 محل.

اشتُهرت القهوة في مصر، وانتشرت المحال الخاصة بالقهوة في جميع أرجاء مصر في ذلك الوقت.

انتشرت القهوة في الجزيرة العربيّة، وكانت أول منطقة انتشرت بها هي مكّة.

فوائد القهوة

• تخفيض السكر وهذا مفيد لمرضى السكري التقليل من احتماليّة الإصابة بمرض السكر لمن يشرب ستة أكواب من القهوة يوميًا، وكانت هذه دراسة في جامعة هارفرد.

• التقليل من تعب العضلات.

• تقوية انقباض العضلات بفعل الكافيين.

• تنبيه الدماغ وزيادة سرعة الإنتاجيّة.

• شد البشرة وتنعيمها.

• الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر إذا تم شربها بشكل يوميّ.

أنواع القهوة العربيّة.

• البن اليمني الجبليّ.

• بن هرري.

• البن الخولاني.

طريقة صنع القهوة العربية

المكونات في البداية قهوة شقراء وهيل مطحون وقرنفل وزنجبيل مطحون، ضع نصف لتر من الماء في الدلّة، وضع ملعقتين من القهوة المطحونة، وضعها على نار عالية حتى تبدأ بالغليان وراقبها حتى لا تفور خارج الدلّة، بعد ذلك أبعدها عن النار، من ثم أعدها إلى النار حتى تغلي مرة أخرى، دعها تغلي مدة 20 دقيقة من الزمن، بعد ذلك أبعدها عن النار وضع بعض الهيل ثم القرنفل المطحون ثم الزنجبيل المطحون وبعد ذلك الزعفران، اتركها بعد ذلك حتى تهدأ مدة 5 دقائق من الزمن من ثم قدمها للضيوف الكرام.

أضرار الإفراط في شرب القهوة؟

القهوة مفيدة عند شربها باعتدال، وتضر في حالات معينة وعند الإكثار من شربها قد تسبب بعض المشاكل وهي:

• تغيّر لون الأسنان.

• تدر البول.

• تشكّل خطراً على مرضى القلب.

• تزيد من حرقان المعدة.

• تزيد من أعراض القولون.

• تضر بالحامل.