مركز التنمية الشبابية يطلق عدد من الفعاليات للأعضاء بإجازة نصف العام

يستعد مركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة6 أكتوبر "الجزيرة ٢" والذي تم افتتاحه مؤخراً، والتابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث أطلق القائمين علي المركز العديد من الفاعليات والبرامج المتنوعة والتي تلبي تطلعات الشباب والآسر المصرية من أعضاء ومرتادي المركز .



وحرص مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر على أن تعود تلك الأنشطة والفاعليات بالنفع علي الشباب وان يحقق الجميع كم من الاستفادة خلال فترة إجازة نصف العام.



وسيراعي في الفاعليات التنوع من خلال تقديم العديد من البرامج والفعاليات خلال فترة إجازة نصف العام بهدف جذب الأطفال والمراهقين والشباب وحثهم على المشاركة في تلك الفاعليات والتي ستشتمل علي مسابقات اجتماعية وثقافية ورياضية.



وكان مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة ٢" قد نظم احتفالية استعراضية وغنائية لأعضاء المركز وأسرهم احتفالا بالعام الجديد ، واشتملت الاحتفالية علي العديد من الفقرات والتي لاقت إعجاب الحضور من أعضاء المركز .



ويضم مركز التنمية الشبابية والمقام علي مساحة ١٢ فدان وجاري توسعتها لتصل المجموع الكلي الي ١٩ فدان حيث يضم المركز العديد من المنشآت الرياضية منها ملعب كرة قدم وملاعب للبادل وملاعب اسكواش وحمام سباحة وصالة لألعاب اللياقة البدنية "جيم " والتي تخدم قطاع كبير من أبناء مدينة السادس من أكتوبر وهو فرع جديد للمركز الرئيسي بالزمالك .