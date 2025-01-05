ستراسبورج يفوز على أوكسير بثلاثية في الدوري الفرنسي

في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حقق فريق ستراسبورج فوزًا مهمًا على ضيفه أوكسير بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم.

افتتح حامد تراوري التسجيل لصالح أوكسير في الدقيقة 14، ليضع فريقه في المقدمة. ومع ذلك، تمكن حبيب ديارا من إدراك التعادل لصالح ستراسبورج في الدقيقة 45+4، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني، فرض ستراسبورج سيطرته على اللقاء، حيث سجل فيليكس ليماريشال الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يؤكد إيمانويل إميجا الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 87.

بهذا الانتصار، يعزز ستراسبورج موقفه في جدول الترتيب، بينما يتعين على أوكسير العمل على تحسين أدائه في الجولات المقبلة.